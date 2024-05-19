Вашингтон, 19 мая, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Соединёнными Штатам Америки безразлична судьба Украины. Если бы Вашингтон хотел помочь Киеву, страну не отговорили бы от мирного соглашения с Москвой. Об этом в беседе на канале Triggered заявил сенатор от штата Огайо, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс.

Иван Шилов ИА Регнум

«Похоже, украинцы хотели переговоров, но администрация [президента США Джозефа] Байдена их остановила», — указал политик.

Он напомнил о том, что в начале конфликта Вашингтон сорвал переговоры России и Украины и помешал мирному урегулированию.

Кроме того, сенатор возмутился тем, что деньги, полученные от американских налогоплательщиков, отправляют на Украину, где они попадают в карманы коррупционеров.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 17 мая заявил, что США не поддерживают и не подталкивают Киев к ударам по России с помощью передаваемого Вашингтоном вооружения. Он подчеркнул, что эта политика Вашингтона не изменилась.

Накануне неизменность позиции США по применению Украиной американского вооружения подтвердила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По её словам, администрация США не планирует пересматривать свою позицию в этом вопросе и настаивает на том, чтобы Киев использовал переданное Вашингтоном оружие для возврата «суверенной территории Украины».

Палата представителей Конгресса США 20 апреля поддержала законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань. В рамках документа Киеву решили предоставить $61 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что Киев толкают на конфликт до последнего украинца с выгодой для Вашингтона, когда очень значимая часть выделяемых Киеву средств остается в ВПК США, потом выплачивается в виде налогов американскому государству.

Представитель Кремля добавил, что в силу внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные модальности, чтобы оказывать помощь Украине. В оказании этой помощи де-факто речь идёт о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего гражданина с обеспечиванием гарантированной прибыли для США.

Политолог Алекс Литтл 19 мая заявил, что новый пакет помощи, который Вашингтон одобрил Киеву, не переломит ситуацию на Украине в пользу ВСУ. Он пояснил, что военные ресурсы США ограничены.

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв высказал мнение, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев показал стремление Вашингтона к поиску дипломатических методов по мирному урегулированию с Россией, что вызвало разочарование главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, страны Запада всё больше и больше склоняются к тому, чтобы искать дипломатические методы, поскольку не верят в возможность победить Россию на поле боя.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 мая заявил, что Западу пора прекратить приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям.