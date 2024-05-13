Вашингтон, 14 мая, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки пытаются добиться от союзников обеспечить поставки Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, однако речь идёт даже не о десятке таких систем, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Одна из тех тем, которые я каждый день обсуждаю по меньшей мере с одним из наших союзников… это поставки Украине большего числа батарей Patriot. Недавно мы получили новости о передаче одного такого комплекса», — указал он в ходе брифинга 13 мая.

На уточняющий вопрос журналиста о предполагаемом общем количестве планируемых для передачи Киеву ЗРК Patriot Салливан признал, что речь идёт менее, чем о десятке таких систем. В связи с этим Вашингтон вынужден искать альтернативные средства противовоздушной обороны.

«Мы считаем, что есть целый ряд союзников, которые могли бы помочь Украине покрыть её потребности в сфере противовоздушной обороны», — добавил Салливан.

Также в ходе брифинга советник президента США по нацбезопасности анонсировал новый пакет военной помощи Киеву, который будет составлен в рамках программы PDA.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot украинских войск. Днём ранее ВС России поразили «Искандером»ещё один ЗРК Patriot на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области. Вместе с тем была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-65.

Россия неоднократно призывала страны Запада воздержаться от поставок Украине оружия и техники. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любое предназначенное для ВСУ вооружение является законной целью Вооружённых сил России. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов заявлял, что новые ЗРК Patriot, которые страны НАТО пообещали передать Украине, ждёт утилизация.