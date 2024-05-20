Киев, 20 мая, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что Киев осознает, что конфликт с Россией должен закончиться переговорами.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, ситуация на фронте является «крайне сложной, но далеко не катастрофической».

«Украина чётко осознаёт, что война закончится переговорами», — цитирует его пресс-служба СНБО на своей странице в соцсети.

Как передавало ИА Регнум, газета Politico 17 апреля написала, что Украина движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинских войск. По словам автора публикации, моральный дух ВСУ подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 апреля заявил, что Киев подталкивают к войне «до последнего украинца», выгодной США.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона всё ещё готова к проведению переговоров по Украине и никогда не отказывалась от диалога по стабильности. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не прерывала диалог, это сделал Киев по прямой команде от США и Британии.