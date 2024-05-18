Париж, 18 мая, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Западные страны, запретив Украине применять поставляемые ей иностранные вооружения для ударов по российской территории, подарили России «самое большое преимущество» в конфликте, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французскому агентству Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Они могут обстреливать нашу территорию из любого оружия со своей территории. Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», — указал Зеленский.

По мнению Зеленского, именно ограничения на применение западного оружия, а не коррупция и разворовывание средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений и фортификаций, сыграли решающую роль в провале украинских войск в Харьковской области, где за неделю Вооружённые силы России освободили 12 населённых пунктов.

Американские официальные лица неоднократно заявляли о неизменности позиции Вашингтона в вопросе применения Украиной поставляемого ей вооружения, в том числе дальнобойного. 16 мая заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы Киев использовал американское оружие исключительно для оборонительных действий. На следующий день координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поддерживают и не подталкивают Киев к ударам по российской территории.

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина на прошлой неделе обратилась к администрации президента СШАс призывом отменить запрет на использование американского оружия для ударов по территории России.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что одной из целей наступления подразделений группировки войск «Север» в Харьковской области является создание буферной зоны, чтобы обезопасить территорию страны, в том числе Белгородскую область, от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. При этом, по словам российского лидера, у Москвы нет планов брать под контроль Харьков.