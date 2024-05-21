Берлин, 21 мая, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Германия и другие западные страны уже отвергли идею о бесполётных зонах над Украиной, так как это будет прямым вовлечением в вооружённый конфликт с Россией. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус.

РИА Новости

Во время совместной пресс-конференции с главой минобороны Латвии Андрисом Спрудсом Писториуса попросили прокомментировать слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что союзники Киева могли бы сбивать российские ракеты над Украиной с территории соседних стран.

«Это очень деликатный запрос», — сказал Писториус.

Перед этим подобную идею отвергли канцлер ФРГ Олаф Шольц и официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая стало известно, что несколько немецких депутатов оказались в рядах тех, кто поддерживает идею запускать западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для уничтожения российских ракет над Украиной.

В свою очередь глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер заявил, что на данный момент эта идея «не подлежит обсуждению», так как в приоритете — поставка техники и боеприпасов ВСУ.

Страны блока должны воспользоваться расположенными на востоке Польши зенитными ракетными комплексами, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты над Украиной. Об этом заявил военный эксперт Нико Ланге, работавший до 2022 года в руководящем штабе минобороны Германии. По его мнению, западные страны, не спешащие или не имеющие возможности поставить Украине ПВО, должны изменить стратегию поддержки Киева.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не помогают Киеву в отражении воздушных атак, поскольку конфликт на Украине не предполагает непосредственного участия США и в корне отличается от ситуации вокруг Израиля.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в беседе с ИА Регнум указал, что нежелание быть втянутыми в третью мировую войну является главной причиной, по которой страны Запада избегают прямого противостояния России на Украине.

При этом, как отмечал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, Запад, по сути, уже давно стал стороной военного конфликта. Кроме того, российская сторона неоднократно указывала на очевидное участие западных стран в боевых действиях на стороне киевского режима.