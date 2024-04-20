Берлин, 20 апреля, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса должны воспользоваться расположенными на востоке Польши зенитными ракетными комплексами, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты над Украиной. Об этом в беседе с изданием Tagesschau заявил военный эксперт Нико Ланге, работавший до 2022 года в руководящем штабе минобороны Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Отныне наши партнёры должны использовать многочисленные системы Patriot на восточных границах (НАТО. — Прим. ред.), чтобы сбивать все российские ракеты и БПЛА над Украиной, находящиеся в пределах их досягаемости», — потребовал Ланге.

По его словам, западные страны, не спешащие или не имеющие возможности поставить Украине необходимые средства противовоздушной обороны, должны изменить стратегию поддержки Киева.

Ланге допустил, что подобные действия НАТО могут соответствовать международному праву, и привёл в пример помощь союзников Израиля в отражении недавней массированной атаки Ирана.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что Соединённые Штаты Америки не помогают Киеву в отражении воздушных атак, поскольку конфликт на Украине не предполагает непосредственного участия США и в корне отличается от ситуации вокруг Израиля.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в беседе с ИА Регнум указал, что нежелание быть втянутыми в третью мировую войну является главной причиной, по которой страны Запада избегают прямого противостояния России на Украине.

При этом, как отмечал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, Запад, по сути, уже давно стал стороной военного конфликта. Кроме того, российская сторона неоднократно указывала на очевидное участие западных стран в боевых действиях на стороне киевского режима.