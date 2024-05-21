Москва, 21 мая, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Четверо предполагаемых исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа. Об этом свидетельствуют данные картотеки столичных судов общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

Решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Муродали Рачабализоды (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Мухаммадсобира Файзова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Шамсидина Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) вступили в силу. Фигуранты дела не обжаловали постановления.

При этом некоторые другие фигуранты оспорили продление ареста.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая в Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении срока ареста пособникам террористов — фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Апелляционная жалоба поступила на продление сроков ареста Лутфуллои Назримада (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Курбонова Джумахона Бегиджоновича (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Юсуфзода Якубджона Давлатхона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Шарипзода Муххамада Заира (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). 16 мая Басманный суд Москвы продлил их срок содержания под стражей до 22 августа 2024 года.

В тот же день суд продлил на три месяца аресты непосредственным исполнителям теракта — Файзову, Мирзоеву, Муродали и Шамсидину.

Также в СИЗО остались Исроил Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Диловар Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Аминчон Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Алишер Касимов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), которые, по данным следствия, знали о намерении террористов и содействовали им в подготовке теракта в «Крокус Сити Холле».

Президент Владимир Путин подчёркивал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». В Совете безопасности России сообщили, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей террористической атаки с Украиной.

Вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, открыли огонь по посетителям и подожгли здание, в результате чего погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадали более 500 человек. Четверых исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области и поместили под арест. Они пытались перейти границу с Украиной и скрыться, заявил Путин. Нападение совершили радикальные исламисты, отметил он. Позднее были задержаны и арестованы и другие причастные к теракту, всего — 12 человек.