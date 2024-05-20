Анкара, 20 мая, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Вертолёт президента Эбрахима Раиси не подавал сигналов перед крушением, заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.

Azin Haghighi/Moj News Agency/AP/ТАСС

По мнению чиновника, вероятно, что система была отключена или отсутствовала, отметив, что воздушное пространство Ирана находится в ведении турецких диспетчеров.

Он отметил, что сразу после получения первых сообщений о возможном крушении Турция начала отслеживать сообщения. На первом этапе Турция отслеживала, подает ли вертолет сигнал, установив контакт с иранской стороной, отметил министр.

«Мы думаем, что сигнальная система была отключена, или же вертолет не был ей оборудован, так как мы не получили никаких сигналов, а они обязательно должны нами фиксироваться», — приводит слова Уралоглу турецкое агентство IHA.

Вместе с тем чиновник добавил, что рассуждать о криминальном подтексте в крушении преждевременно.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.

Посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что вертолёт Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц разбился из-за плохих метеоусловий.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.