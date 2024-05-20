Министр транспорта Турции сообщил, что вертолёт Раиси не подавал сигналов
Анкара, 20 мая, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Вертолёт президента Эбрахима Раиси не подавал сигналов перед крушением, заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.
По мнению чиновника, вероятно, что система была отключена или отсутствовала, отметив, что воздушное пространство Ирана находится в ведении турецких диспетчеров.
Он отметил, что сразу после получения первых сообщений о возможном крушении Турция начала отслеживать сообщения. На первом этапе Турция отслеживала, подает ли вертолет сигнал, установив контакт с иранской стороной, отметил министр.
«Мы думаем, что сигнальная система была отключена, или же вертолет не был ей оборудован, так как мы не получили никаких сигналов, а они обязательно должны нами фиксироваться», — приводит слова Уралоглу турецкое агентство IHA.
Вместе с тем чиновник добавил, что рассуждать о криминальном подтексте в крушении преждевременно.
Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.
Посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что вертолёт Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц разбился из-за плохих метеоусловий.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.