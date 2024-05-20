Москва, 20 мая, 2024, 17:16 — ИА Регнум. После завершения отопительного сезона сложно точно определить, какая часть отопительных мощностей была повреждена на Украине. Об этом 20 мая корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя слова депутата Верховной рады Алексея Кучеренко о том, что удары Вооружённых сил России якобы лишили Украину около 90% всех имеющихся мощностей тепловых электростанций в стране.

IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

По словам Онуфриенко, слова Кучеренко звучат не очень убедительно. Он предположил, что депутат не имеет доступа к объективной информации, поэтому его слова не стоит воспринимать всерьёз.

«Неизвестно, какие цели преследовал депутат и какими источниками он пользовался, сообщая такую информацию. Возможно это было сделано для того, чтобы показать, насколько ВС России якобы наносят ущерб мирным жителям. Или же для того, чтобы нанести ущерб имиджу России. Можно лишь косвенно оценить последствия ударов по энергоструктуре киевского режима», — подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что задача вывода из строя именно тепловых мощностей не ставилась. Речь шла об уничтожении энергетической инфраструктуры, то есть предприятий, генерирующих электрические мощности. Однако, поскольку часть электростанций параллельно вырабатывает тепло, то они также выходят из строя. ВС России не наносили удары по атомным станциям, которые также являются теплогенерирующими. Кроме того, на Украине есть множество мелких электростанций и тепловых электростанций, которые не были повреждены, уточнил Онуфриенко.

Он добавил, что удары наносились по крупным объектам генерирующих мощностей. Эксперт считает, что на Украине выведено из строя не более 30% теплогенерирующих мощностей. Более точные данные будут известны осенью, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка» заявил, что удары Вооружённых сил России якобы лишили Украину около 90% всех имеющихся мощностей тепловых электростанций в стране. По его словам, ущерб настолько серьёзен, что регулярных отключений света из-за дефицита электроэнергии не удастся избежать даже в случае кратного наращивания объёмов импорта. Также Кучеренко призвал главу киевского режима Владимира Зеленского открыто сообщить гражданам о последствиях.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля сообщил, что удары российских вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом глава государства подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил Владимир Путин.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 апреля сообщил, что ВС России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

В результате ударов была нарушена работа предприятий ВПК Украины, сорваны переброски резервов в зоне боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ, сказал Конашенков.

Украинские СМИ 11 апреля сообщили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре. Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

На фоне значительного дефицита электроэнергии компания «Укрэнерго» объявила о введении графика аварийных отключений света. С 20 мая на всей территории страны вновь начнутся повсеместные почасовые отключения электроэнергии, которые коснутся всех потребителей, в том числе промышленных и бытовых, за исключением объектов критической инфраструктуры.