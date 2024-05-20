Киев, 20 мая, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил России якобы лишили Украину около 90% всех имеющихся мощностей тепловых электростанций в стране. Об этом в эфире YouTube-канала «Вышка» 19 мая заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

Иван Шилов ИА Регнум Энергетика Украины

«Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками — из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть», — указал он, говоря о потерях Украиной тепловых энергомощностей.

По его словам, ущерб настолько серьёзен, что регулярных отключений света из-за дефицита электроэнергии не удастся избежать даже в случае кратного наращивания объёмов импорта. Также Кучеренко призвал главу киевского режима Владимира Зеленского открыто сообщить гражданам о последствиях.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о самом сильном ущербе, нанесённом украинской энергосистеме с начала проведения Россией специальной военной операции. Только с начала апреля Украина потеряла нескольких электростанций, генерировавших до восьми гигаватт энергии. Так, полностью была уничтожена крупнейшая теплоэлектростанция в Киевской области — Трипольская ТЭС, являвшаяся крупнейшим поставщиком электроэнергии в Черкасскую и Житомирскую области.

На фоне значительного дефицита электроэнергии компания «Укрэнерго» объявила о введении графика аварийных отключений света. С 20 мая на всей территории страны вновь начнутся повсеместные почасовые отключения электроэнергии, которые коснутся всех потребителей, в том числе промышленных и бытовых, за исключением объектов критической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля сообщил, что удары российских вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом глава государства подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений.