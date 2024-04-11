Киев, 11 апреля, 2024, 04:43 — ИА Регнум. В ночь на 11 апреля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Киеве взвыли в 04:15 мск. В Николаевской и Одесской областях воздушная тревога действовала с позднего вечера 10 апреля — уже более пяти часов.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.

Вечером 10 апреля в Одессе прогремел взрыв. Местные власти не комментировали произошедшее. Также не поступала информация о повреждённых объектах.

При обстреле журналистов программы «Вести Луганск» со стороны ВСУ погиб офицер пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов.

ВС России отразили 11 контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Потери ВСУ составили до 395 военных, проинформировал 10 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.