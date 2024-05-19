Киев, 20 мая, 2024, 01:33 — ИА Регнум. С начала следующей недели на Украине вновь введут график повсеместных почасовых отключений электроэнергии. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на заявление энергетической компании «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА Регнум Энергетика Украины

«Завтра на Украину возвращаются повсеместные отключения света. Графики будут действовать с 18:00 до 24:00 для всех категорий потребителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отключения электроэнергии коснутся всех потребителей, в том числе промышленных и бытовых, за исключением объектов критической инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил о самом сильном ущербе, нанесённом украинской энергосистеме с начала проведения Россией специальной военной операции. По его словам, только за последние недели Украина лишилась нескольких электростанций, генерировавших до восьми гигаватт энергии. Так, полностью была уничтожена крупнейшая теплоэлектростанция в Киевской области — Трипольская ТЭС.

Спустя два дня на фоне значительного дефицита электроэнергии компания «Укрэнерго» объявила о введении графика аварийных отключений света.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля сообщил, что Вооружённые силы РФ наносят удары по украинским объектам энергетики в ответ на обстрелы со стороны ВСУ. При этом он подчеркнул, что Москва воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений.