Киев, 14 мая, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Графики аварийных отключений электроэнергии введены во всех регионах Украины. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что контролируемые аварийные отключения электроэнергии вводятся во всех регионах Украины с 21:00 мск до 24:00 мск. Для промышленных потребителей 15 мая графики ограничения мощности будут действовать в течение 24 часов.

Причиной аварийных отключений назван значительный дефицит электроэнергии в системе после повреждений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил 12 мая министр энергетики страны Герман Галущенко, украинской энергосистеме с начала 2024 года нанесли ущерб таких, масштабов, каких ещё не было с начала спецоперации. Украина потеряла электростанции, генерировавшие до восьми гигаватт энергии. ля сравнения он заявил, что прошлой зимой потребность страны в электроэнергии составляла 18 гигаватт.

10 мая председатель правления нацкомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что организация в случае роста дефицита электроэнергии введёт график отключения электричества для всех абонентов. По его словам, пока эти меры ввели в отношении только промышленных предприятий, но этого может оказаться недостаточно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не в состоянии устранить повреждения в энергосистеме страны. Он призвал жителей контролируемых киевским режимом территорий экономить электроэнергию.

Президент Владимир Путин 11 апреля заявил, что российские войска наносят удары по энергообъектам на Украине в ответ на действия ВСУ. Он подчеркнул, что зимой Россия из гуманитарных соображений не осуществляла таких действий, чтобы не оставить без электроэнергии социальные учреждения.