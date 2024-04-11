Москва, 11 апреля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. ВС России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом 11 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Мельников /РИА Новости

«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сообщил Конашенков.

В оборонном ведомстве отметили, что в результате ударов была нарушена работа предприятий ВПК Украины, сорваны переброски резервов в зоне боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля украинские СМИ сообщили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре. Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

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В этот же день позднее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары были нанесены по Трипольской и Бурштынской ТЭС, в районе бронетанкового завода (БТР) в Николаеве, а также в селе Михайло-Ларино Николаевской области, в двух районах сообщалось о нарушении электроснабжения.

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8 апреля Минобороны сообщило, что ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины. В оборонном ведомстве отметили, что удары также наносятся по цехам по производству вооружения и беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины.

Кроме того, Вооружённые силы России уничтожили «Искандером» склад тяжёлых беспилотников и цех по их производству в контролируемом Киевом городе Запорожье, отметили Минобороны.

До этого, 5 апреля, Конашенков сообщил, что российские военные нанесли за неделю 39 групповых ударов по объектам энергетической отрасли Украины, оборонным заводам, базам горючего и местам дислокации украинской армии и иностранных наёмников.

Удары наносились в ответ на попытки киевского режима повредить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики России. Все назначенные объекты были поражены.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.