Тегеран, 20 мая, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Причиной крушения вертолёта, на борту которого находились президент и глава МИД Ирана, стала техническая неисправность, сообщило 20 мая информационное агентство IRNA.

AZIN/HAGHIGHIMOJ NEWS/ТАСС

В результате катастрофы погибли четверо руководителей исламского государства, а также глава охраны Раиси, пилоты и члены экипажа, отметили авторы.

«Раиси погиб в воскресенье, 19 мая 2024 года, в результате крушения вертолёта, произошедшего из-за технической неисправности», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, в котором находились несколько руководителей Ирана, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан. Была проведена спасательная операция. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран. Местонахождение вертолёта удалось установить.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели в результате ЧП президента страны Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов. Похороны Раиси пройдут 21 мая.

Причиной авиакатастрофы стали, вероятно, крайне сложные погодные условия, заявил 20 мая журналистам посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи. Он отметил, что полёт проходил над горной, труднодоступной местностью в условиях густого тумана, снега, при минимальной видимости. Точную причину аварии установит комиссия, на это потребуется время, добавил Санеи.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководителям Ирана и подчеркнул, что Раиси как настоящий друг России внёс неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами и прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства.

Также Путин 20 мая провёл переговоры с Мохбером. Собеседники подчеркнули, что обе стороны настроены на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия.

После гибели Раиси и других руководителей Ирана оппозиционные силы в этой стране попытаются дестабилизировать ситуацию, но власти смогут сохранить контроль, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.