Тегеран, 20 мая, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 21 мая в Тебризе, административном центре провинции Восточный Азербайджан. Об этом заявил высокопоставленный чиновник при губернаторе провинции по административно-политическим и избирательным вопросам Хасан Хакикиян, сообщает 20 мая агентство Tasnim.

Iranian Presidency/Global Look Press Эбрахим Раиси

Он отметил, что тела погибших при крушении президентского вертолёта отправят в Тебриз. До церемонии будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

«Церемония похорон президента и его спутников пройдёт завтра в Тебризе», — сказал Хакикиян.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию. Позже установили местонахождение вертолёта, появилисьпервые кадры с места ЧП, на которых видна оторвавшаяся хвостовая часть воздушного судна.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.

Президент России Владимир Путинвыразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметилнеоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.