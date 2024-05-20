Тегеран, 20 мая, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Более 200 тысяч человек следили через портал Flightradar24 за полётом турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Akıncı, который направили для поисков вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Это следует из данных указанного специализированного сайта.

Скриншот сайта Flightradar24

Дрон уже достиг иранской провинции Верзеган, где произошло ЧП с воздушным судном.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт с Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку 19 мая. Это произошло возле границы Ирана с Азербайджаном в горной труднодоступной местности. Проводится поисково-спасательная операция, к которой присоединились силы полиции, армии, Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

По данным агентства Fars, с пассажирами вертолёта уже выходили на связь. Власти страны заявили, что причиной случившегося, по предварительной версии, стали плохие погодные условия.

Президент России Владимир Путин провёл экстренную встречу с иранским послом в РФ Каземом Джалали и поручил руководителю МЧС РФ Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей с оборудованием. Они будут помогать в поисках вертолёта.