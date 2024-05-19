Москва, 20 мая, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с происшествием с вертолётом, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщило государственное информационное агентство IRNA.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Президент России Владимир Путин, несмотря на то, что воскресенье в этой стране является выходным днем, провел встречу с послом Ирана в Москве», — отметило СМИ на своём сайте.

По данным журналистов, на встрече также присутствовали министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, руководитель МЧС РФ Александр Куренков и советник российского лидера Игорь Левитин.

Путин в ходе беседы с послом выразил тому обеспокоенность России в связи с ЧП, а также попросил дипломата передать послание Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи о готовности Москвы сделать всё необходимое для поиска Раиси.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, в котором находились Раиси и глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, жёстко приземлился недалеко от границы Ирана с Азербайджаном. Воздушное судно находится в горной труднодоступной местности, что усложняет его обнаружение.

К поискам привлекли подразделения армии, Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и полиции. Агентство Fars написало о том, что с пассажирами вертолёта якобы выходили на связь. В свою очередь оперативный штаб Иранского общества Красного Полумесяца сообщил, что местоположение вертолёта пока не установили.

МЧС России проинформировало, что Владимир Путин поручил Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей, которые будут оказывать содействие в поиске вертолёта Раиси. Ведомство собрало сводную группировку, в которую вошли 47 специалистов, высокопроходимая техника и вертолёт БО-105.