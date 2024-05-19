Тегеран, 19 мая, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Получилось установить контакт с двумя пассажирами вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, совершившего жёсткую посадку, сообщило 19 мая агентство Fars.

Кадр из видео

По словам вице-президента Ирана Мохсена Мансури, несколько раз удалось выйти на связь с людьми в вертолёте.

«Мы несколько раз общались с двумя спутниками президента, и похоже, что это не был серьёзный инцидент», — привело издание его слова.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, на котором в том числе находились Раиси и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, жёстко приземлился недалеко от азербайджанской границы, возле города Верзеган. По предварительной версии, причиной ЧП стал туман.

Инцидент произошёл в горной труднодоступной местности, что помешало спасателям оперативно добраться до места происшествия. К поискам подключили армию, Корпус стражей Исламской революции и полицию. Глава иранского отделения Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что группа спасателей добралась до места, где предположительно приземлился вертолёт.

Раиси перед происшествием встретился на границе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также стало известно, что иранский лидер планировал отправиться 19 мая в Армению, но в последний момент отменил визит.