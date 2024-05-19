Тегеран, 19 мая, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Глава Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери поручил задействовать все силы армии, Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и полиции для поиска вертолёта с президентом Ибрахимом Раиси, сообщил 19 мая телеканал IRIB.

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Вертолёт с иранским президентом 19 мая совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном.

«Все возможности и средства армии исламской республики, КСИР и полиции должны быть задействованы для проведения поисково-спасательных работ», — заявил Багери.

Инцидент произошёл, когда Ибрахим Раиси возвращался с торжественной церемонии открытия плотины на реке Аракс. Вертолёт потерпел крушение в лесном массиве. Помимо президента, на борту воздушного судна находился глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

В район ЧП прибыли аварийно-спасательные бригады. Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жёсткой посадки вертолёта. Из-за сложной местности и сильного тумана проведение поисковых работ затрудняется. По данным неназванного иранского чиновника, жизни президента и министра иностранных дел Ирана находятся под угрозой.

Причину жёсткой посадки вертолёта пока не установили.