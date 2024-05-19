Москва, 19 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за последние сутки в зоне спецоперации на Украине сбили 12 ракет американского производства ATACMS и 103 дрона ВСУ, заявил 19 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Сбито 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из которых самолётного типа над территорией России в ночное время, тактическая ракета «Точка-У», 12 оперативно-тактических ракет ATACMS», — рассказал он.

Конашенков также сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer и девять снарядов, запущенных РСЗО «Ольха» и HIMARS, произведённой в США. Всего с начала СВО российские войска сбили 24 374 беспилотника ВСУ и уничтожили 1305 комплексов РСЗО.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили за сутки в зоне спецоперации три украинских истребителя МиГ-29, семь ракет ATACMS, 25 БПЛА, пять снарядов HIMARS и «Ольха» и пять авиабомб Hammer. 15 мая Минобороны заявило о пяти сбитых ракет ATACMS над Крымом.

Министерство обороны также сообщило, что в ночь на 19 мая российские войска уничтожили и перехватили 61 беспилотник над тремя регионами. Больше всего беспилотников сбили над Краснодарским краем — 57. Ещё один дрон сбили над Крымом и три — над Белгородской областью.