Москва, 16 мая, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне проведения спецоперации три украинских истребителя МиГ-29 и семь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, сообщил 16 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Валерий Мельников

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины», — проинформировал он.

Также российские военные сбили 25 украинских дронов, пять реактивных снарядов HIMARS американского производства и снарядов «Ольха», пять управляемых авиабомб Hammer французского производства, а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Также представитель Министерства обороны отметил, что российские войска сбили 600 самолётов, 274 вертолёта и 24 111 украинских дронов с начала СВО. Кроме того, ВС России уничтожили за этот период 521 зенитный ракетный комплекс, 16 053 танка и другие боевые бронемашины, 1300 боевых машин РСЗО, 9607 орудий полевой артиллерии и миномётов и 21 753 единицы специальной военной автомобильной техники.

Конашенков сообщил, что российская группировка войск «Север» в Харьковской области за сутки продвинулась в глубину обороны ВСУ в районах городов Дергачи и Волчанск и села Липцы. Военные отразили две контратаки украинской армии в районах посёлка Глубокое и села Старица. ВСУ потеряли 205 военных, три танка и несколько единиц ствольной артиллерии.

В зоне спецоперации четыре группировки войск — Западная, Восточная, «Центр» и Южная — улучшили позиции за последние сутки, отметил официальный представитель Министерства обороны.