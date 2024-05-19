Москва, 19 мая, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Российские военные в ночь с 18 на 19 мая уничтожили и перехватили в трёх российских регионах в общей сложности 61 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщило Министерство обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

Больше всего удалось уничтожить силами противовоздушной обороны в небе над Краснодарским краем — 57 дронов. В Крыму, помимо беспилотника, сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS.

«Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ночью глава Севастополя Михаил Развожаев написал, что средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на город. Он уточнил, что в результате нападения никто не пострадал и не было зафиксировано повреждений гражданской инфраструктуры. Вместе с тем он отметил, что жители города оставляли сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах.

Кроме того, удалось подавить не менее десяти БПЛА на территории Славянского и Кущевского районов в Краснодарском крае. При этом один дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.

В Кущевском районе регион возникло локальное возгорание, не затронувшее территорию населённых пунктов.

В ночь с 18 на 19 мая в селе Малое Городище Новооскольского городского округа в Белгородской области загорелась кровля храма Сергия Радонежского. Огонь вспыхнул из-за падения беспилотника ВСУ.

В селе Волоконовка Чернянского района Белгородской области после падения осколков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелась сухая трава. Пожар охватил 140 квадратных метров. Его ликвидировали.