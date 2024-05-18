Братислава, 18 мая, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в сознании после покушения, но его состояние пока не позволяет транспортировать его в Братиславу. Об этом 18 мая сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк на пресс-конференции.

Tomas Tkacik/Global Look Press Роберт Фицо

«Не думаю, что будет перевод премьера в Братиславу в ближайшие дни, его состояние серьёзное, оно не позволяет в ближайшем будущем провести такой перевод», — сказал он.

Глава оборонного ведомства добавил, что Фицо останется в больнице в городе Банска-Бистрица. По его словам, премьер находится в сознании.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на премьера Словакии произошло 15 мая, когда тот вышел поприветствовать жителей в городе Гандлове. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в него. На вертолёте раненого политика оперативно доставили в больницу, где провели пятичасовую операцию. Позднее стало известно, что при покушении на Фицо одна из пуль пробила ему желудок. Премьер потерял много крови.

17 мая Фицо перенёс вторую операцию после покушения. Как отметил Калиняк, состояние политика оставалось серьёзным, но стабильным.

Полиция Словакии утром 16 мая выдвинула подозреваемому официальное обвинение Писателю грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного. Также на допрос забрали супругу стрелявшего. 18 мая преступника доставили в суд на первое слушание.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток отметил, что Цинтула был не согласен с действиями правительства, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружения Киеву.