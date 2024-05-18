Москва, 1 марта, 2007, 17:45 — ИА Регнум. Cегодня, 1 марта открылась Вторая Московская биеннале современого искусства. Выставка продлится до 1 апреля 2007 года. Выставочная программа Второй Московской биеннале будет состоять из 5 экспозиций основного проекта и более 25 специальных проектов и 8 выставок "специальных гостей". Основные места проведения биеннале: Музей архитектуры им. А. В. Щусева, торговый дом ЦУМ, Государственный центр современного искусства, галерея "Зураб". Общая выставочная площадь составит около 10 000 квадратных метров, сообщили в оргкомитете выставки.

Международная команда кураторов представит в этом году не единый коллективный проект, а ряд выставок, подготовленных кураторами индивидуально и в группах. Все они будут объединены темой "Примечания: геополитика, рынки, амнезия" и представят в общей сложности произведения более 90 художников.

Комиссар биеннале - Иосиф Бакштейн. Кураторы основного проекта: Иосиф Бакштейн, Даниель Бирнбаум, Яра Бубнова, Николя Буррио, Гуннар Кваран, Роза Мартинес, Ханс-Ульрих Обрист и Фулия Эрдемчи.