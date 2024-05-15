Брюссель, 15 мая, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Послы стран, входящих в Евросоюз, по информации источника в Брюсселе, согласовали запрет доступа к трём российским и одному чешскому СМИ. Об этом 15 мая сообщил ТАСС.

Wiktor Dabkowski

«Послы ЕС достигли политической договорённости о запрете доступа к четырём СМИ — двум газетам и одному новостному агентству, а также [чешскому] порталу Voice of Europe», — процитировало агентство собеседника.

Известно также, что ограничения планируют ввести в отношении «Российской газеты», «РИА Новости» и «Известий». Следующий этап согласования рестрикций — согласование главами МИД Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ЕС ввели запрет против ряда российских СМИ. Он назвал это «борьбой с дезинформацией». По мнению дипломата, такие ограничения не являются посягательством на свободу слова.

В январе 2024 года YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «БесогонТВ». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это классическим проявлением цензуры и нетерпимости. Она отметила, что совет министров ОБСЕ по вопросам безопасности журналистов 7 декабря 2018 года принял обращение с призывом выполнять все принятые международные обязательства, касающиеся свободы выражения мнений и свободы СМИ.