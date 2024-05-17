Москва, 17 мая, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Запрет на вещание в ЕС ряда российских медиа стало продолжением зачистки информационного пространства от любых альтернативных точек зрения, сообщили 17 мая в Министерстве иностранных дел России.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения», — заявила в комментарии официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В Евросоюзе не скрывают, что в основе этого грубейшего нарушения прав на свободный доступ к информации и попыток замолчать правду лежат исключительно политические мотивы, добавила она.

Дипломат также заявила, что применение ЕС репрессивных мер в отношении российских СМИ не останется без реакции Москвы, ответные меры неизбежно последуют. Захарова в этой связи подчеркнула, что ответственность за подобное развитие событий лежит на Евросоюзе.

Как сообщало ИА Регнум, Совет ЕС 17 мая запретил вещание трёх российских медия на территории стран Евросоюза. Под санкции попали «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Согласно решению ЕС, эти российские СМИ должны полностью прекратить распространение через электронные средства массовой коммуникации любого контента.

СМИ 15 мая сообщали, что это решение согласовали послы европейских стран. Позднее в тот же день, 15 мая, Захарова заявила, что Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения работы журналистов российских медиа.

В феврале 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС ввёл запрет против ряда российских СМИ. Тогда он назвал это якобы борьбой с дезинформацией.