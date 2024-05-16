Пекин, 16 мая, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Россия и Китай намерены углублять взаимодействие в военной сфере и расширять масштабы совместных учений, говорится в принятом 16 мая заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Отдел Тихоокеанского флота/ТАСС TASS

В документе отмечается, что последовательное развитие двустороннего сотрудничества в оборонной сфере основано на высоком уровне взаимного стратегического доверия и эффективно укрепляет региональную и глобальную безопасность.

«Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы», — говорится в заявлении.

Две страны выразили готовность наращивать стратегическое взаимодействие в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Планируется укрепление многопланового сотрудничества с государствами региона и их объединениями, в том числе с Тихоокеанским альянсом, Андским сообществом, СЕЛАК, МЕРКОСУР, Боливарианским альянсом для народов Америк. Также сотрудничество страны намерены укреплять в рамках международных форматов, в том числе в ООН, G20 и БРИКС.

Москва и Пекин выразили заинтересованность в сохранении Арктики как территории мира, стабильности и низкой военно-политической напряжённости, говорится в подписанном лидерами стран совместном заявлении.

«Стороны выражают заинтересованность в сохранении Арктики в качестве территории мира, низкой военно-политической напряжённости и стабильности, а также развитии в этом регионе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества», — отметили авторы заявления.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889226" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин и Си Цзиньпин после переговоров подписали совместное заявление

Также в совместном заявлении Путин и Си Цзиньпин отметили, что считают политику США угрожающей безопасности всех стран региона, и выступили за то, чтобы Вашингтон отказался от этой линии поведения. Как отметили лидеры России и Китая, США мыслят категориями холодной войны и руководствуются логикой блокового противостояния.

Россия и Китай договорились и дальше укреплять стратегическое партнёрство в энергетической сфере, развивать его на высоком уровне в интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран. Для Москвы и Пекина важны стабильность и устойчивость глобального энергетического рынка.

Совместное заявление Путин и Си Цзиньпин подписали по итогам переговоров, которые прошли 16 мая в Пекине в рамках государственного визита президента России. Он провёл официальные переговоры с председателем КНР, вечером планируется встреча в неофициальном формате, на которой предполагается обсуждение в том числе международных вопросов. Также президент встретился с премьером госсовета Китая Ли Цяном.

Путин назвал переговоры в Пекине насыщенными и содержательными.