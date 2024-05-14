Москва, 14 мая, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России намерено провести реформу в миграционной сфере. Об этом 14 мая на заседании Совета Федерации заявил кандидат на пост главы МВД Владимир Колокольцев.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Готовим реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами», ― уточнил он.

Колокольцев также сообщил, что с 2021 года приняли 30 законов, регулирующих порядок нахождения иностранных граждан в стране. При этом две трети из них инициировало МВД.

Также кандидат на пост правоохранительного ведомства отметил, что иностранцы в общем массиве преступлений в России совершают всего 4%, однако МВД должно реагировать на все подобные случаи.

Ранее Колокольцев указал на необходимость при проведении миграционной реформы не допустить роста ксенофобии и не вдаваться в крайности. Он подчеркнул, что роста ксенофобии в России пытается добиться Запад, чтобы раскачать ситуацию между различными слоями населения в стране.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в этом вопросе.

Российский лидер 26 марта заявил о необходимости создания системы профилактических антикриминальных мер в миграционной сфере. Глава государства поручил это сделать Генпрокуратуре совместно с МВД, отметив, что ситуация в этой сфере беспокоит многих россиян.

Путин отметил что в вопросах миграционной политики надо исходить из интересов россиян. По его словам, это поможет не создавать риски в безопасности, социальной и трудовой отраслях.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин 26 апреля заявил, что Россия надеется на то, что власти стран Центральной Азии, чьи граждане едут работать в Россию, будут ориентировать их на соблюдение всех норм законодательства принимающей стороны. Он добавил, что Россия вместе с Узбекистаном и Таджикистаном работает над тем, чтобы набор отправляющихся в страну трудовых мигрантов носил организованный характер.