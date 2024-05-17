Москва, 17 мая, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Российские военные в зоне проведения спецоперации нанесли удар по бронетехнике Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 17 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Кадр из видео

Скопление техники украинской армии, поставляемой странами Запада, уничтожил расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад».

Как рассказал начальник расчёта «Искандер» с позывным Медведь, за время спецоперации комплекс зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, так как он довольно прост в эксплуатации и очень эффективен.

«Последняя поражённая цель ― это скопление иностранной техники. Слаженности мы добились путём большого количества тренировок. Также не раз выполняли боевые задачи», ― сказал военный.

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Он добавил, что при постановке задачи до пуска проходит менее пяти минут. После этого расчёт покидает стартовую позицию и выезжает на техническую.

Как сообщало ИА Регнум, бывший морпех США Брайан Берлетик заявил, что ракеты российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» превосходят американские ATACMS по всем значимым техническим показателям. По его словам, дальность такой ракеты превышает 500 км, что превосходит показатели самых дальнобойных ATACMS, переданных США Украине.

Берлетик также указал, что наиболее современные и эффективные ракеты комплекса «Искандер» неоднократно модернизировались. Кроме того, согласно данным Института изучения войны, Россия ежегодно производит более полутысячи ракет ОТРК «Искандер», в то время как США, пытающиеся выдать ATACMS как образец, к которому надо стремиться всему миру, не поспевают за темпами российского ВПК.

Генеральный конструктор КБМ (входит в «Высокоточные комплексы») Валерий Кашин 7 апреля сообщил, что конструкторское бюро машиностроения в рамках спецоперации существенно увеличило производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

В конце марта Вооружённые силы России уничтожили ударом двух ракет «Искандер» место дислокации украинских националистов в Харьковской области. Ракетные удары нанесли по двум расположенным недалеко друг от друга объектам.

Российские войска 16 мая уничтожили командный пункт бригады украинской армии в Харьковской области, ВСУ потеряли около 50 бойцов.