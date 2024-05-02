Вашингтон, 2 мая, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Ракеты российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» превосходят американские ATACMS по всем значимым техническим показателям, заявил экс-морпех США Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas.

Иван Шилов ИА REGNUM Пусковая установка комплекса «Искандер-М»

«Ракеты ОТРК «Искандер», являющиеся эквивалентом ATACMS, имеют большую дальность поражения… Дальность такой ракеты превышает 500 километров, что превосходит показатели самых дальнобойных ATACMS, переданных США Украине», — указал военный.

Берлетик также указал, что наиболее современные и эффективные ракеты комплекса «Искандер» неоднократно модернизировались. Кроме того, обратившись к данным Института изучения войны, экс-морпех подсчитал, что Россия ежегодно производит более полутысячи ракет ОТРК «Искандер», в то время как Соединённые Штаты, пытающиеся выдать ATACMS как образец, к которому надо стремиться всему миру, не поспевают за темпами российского ВПК.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что США с одобрения президента Джо Байдена тайно передали Киеву более сотни дальнобойных ракет ATACMS. Утверждалось, что они были включены в мартовский пакет военной помощи на 300 миллионов долларов.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что Вооружённые силы России способны заглушить ATACMS, сведя на нет любые попытки ВСУ добиться чего-либо с помощью американского вооружения. Он также отметил, что миф о превосходстве западного вооружения давно развеян.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, американские власти совершили большую ошибку, поставив Украине ракеты ATACMS. Это решение никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения.