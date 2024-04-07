Москва, 7 апреля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Конструкторское бюро машиностроения в рамках спецоперации существенно увеличило производство ракет для оперативно-тактического реакторного комплекса «Искандер-М». Об этом 7 апреля сообщил генеральный конструктор КБМ (входит в «Высокоточные комплексы») Валерий Кашин в эфире программы «Военная приёмка».

П/с Балтийского флота РФ/ТАСС

«Ракеты выпускаются в количествах намного больших, чем выпускались в прошлые годы», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта государственная корпорация «Ростех» сообщила о многократном увеличении производства авиационных бомб ФАБ-500 после расконсервации мощностей.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 22 февраля заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс наладил поставки бронетехники в войска в максимальных объёмах. По его словам, выпуск боеприпасов вырос на 1000–1500%. Зампред Совбеза добавил, что отечественный ОПК выдержал проверку спецоперацией и зарекомендовал себя наилучшим образом.

Пресс-служба Минобороны России 30 января сообщила о выполнении плана по производству крылатых ракет «Калибр» с начала года уже на 17%. В военном ведомстве подчеркнули, что это произошло, несмотря на двукратное увеличение плана.

Президент России Владимир Путин в День оружейника в сентябре 2023 года заявил, что предприятия отечественного военно-промышленного комплекса сохранили стабильный темп работы и кратно увеличили выпуск продукции по отдельным направлениям. Глава государства подчеркнул, что объём производства основных видов бронетехники вырос более чем в два раза.