Удар «Искандеров» уничтожил под Харьковом место дислокации националистов
Москва, 30 марта, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили ударом двух ракет «Искандер» место дислокации украинских националистов в Харьковской области, сообщило 30 марта Министерство обороны.
На опубликованной записи видно, что ракетные удары были нанесены по двум расположенным недалеко друг от друга объектам.
«Место дислокации личного состава и военной техники украинских националистов в лесном массиве на территории Харьковской области было выявлено расчётом беспилотного летательного аппарата группировки войск «Запад» в ходе ведения разведки. Координаты обнаруженной групповой цели были переданы оператором разведывательного дрона на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение о нанесении ракетного удара», — сказано в описании к опубликованному видео.
Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России за неделю, с 23 по 30 марта, нанесли один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетами «Циркон» и «Кинжал», и беспилотниками. Поражались предприятия ВПК, центры принятия решений вооружённых сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты ПВО, энергетики, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наёмников ВСУ
24 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ ликвидировали не менее 30 украинских силовиков ударами по расположениям ВСУ в Харькове, в том числе по месту дислокации штурмовой бригады «Лють». Серия ударов была нанесена по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел. В общежитиях и университете находились неонацисты различных группировок.
В свою очередь Конашенков 16 марта проинформировал, что российские военные уничтожили в районе Одессы пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами».