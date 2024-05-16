Москва, 16 мая, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили командный пункт бригады украинской армии в Харьковской области, ВСУ потеряли около 50 бойцов. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости/Виталий Невар

Отмечается, что удар нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».

«Расчёт ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

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Как передавало ИА Регнум, 9 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, а также полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».

В апреле Вооружённые силы России уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склады боеприпасов, вооружения и топлива.