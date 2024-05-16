Москва, 16 мая, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил аресты ещё четырём пособникам террористов из «Крокуса», следует из решения суда.

Софья Сандурская/ТАСС Назримад Лутфуллои (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

«Останутся в СИЗО до 22 августа 2024 года», — следует из постановления.

Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Лутфуллои Назримада (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Курбонова Джумахона Бегиджоновича (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Юсуфзода Якубджона Давлатхона (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Шарипзода Муххамада Заира (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Исполнители теракта останутся в СИЗО

Ранее в тот же день, 16 мая, суд продлил на три месяца аресты непосредственным исполнителям теракта: Мухаммадсобиру Файзову (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Далерджону Мирзоеву (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов),Рачабализоду Муродали (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), а также Фаридуни Шамсидину (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Суд 22 марта арестовал четверых обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» — Файзова, Мирзоева, Мурадоли и Фаридуни. Их отправили в СИЗО до 22 мая. На допросе они признались, что за совершение теракта им пообещали 500 тысяч рублей.

Теракт в «Крокусе»

Вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шесть детей, 550 пострадали.

На следующий день четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области. Они собирались перейти границу и скрыться на Украине. Всего по делу о теракте арестовали 12 подозреваемых. О задержании 12-го по счёту, 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова, сообщили 26 апреля. По версии следствия, он обеспечивал соучастников преступления средствами связи и деньгами для оплаты счетов.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что заказчики теракта хотели посеять в России панику и расколоть страну изнутри.

Директор ФСБ Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след. С Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств, добавил он.

По словам директора ФСБ, при подготовке к теракту исламисты пользовались помощью, сами они не смогли бы осуществить такую атаку. Российские спецслужбы допустили, что нападение организовали при участии США, Великобритании и Украины. При этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что теракт финансировался через несколько организаций с использованием криптовалюты. В схеме задействовали граждан целого ряда стран.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил 8 мая, что поиски причастных к организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжаются за рубежом.