Москва, 8 мая, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Поиски причастных к организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжаются за рубежом. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Расследование ведётся», — приводит РЕН ТВ ответ Нарышкина на вопрос о том, установлены ли причастные к атаке лица, находящиеся в других странах.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, открыли огонь по посетителям и подожгли здание, в результате чего погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек.

Четверых исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области и поместили под арест. Они намеревались перейти границу с Украиной и скрыться, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, нападение совершили радикальные исламисты.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что при подготовке к теракту исламисты пользовались помощью, сами они не смогли бы осуществить такую атаку. Согласно первичным показаниям задержанных, в деле есть украинский след. Российские спецслужбы полагают, что нападение организовано при участии США, Великобритании и Украины.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что теракт финансировался через несколько организаций с использованием криптовалюты. В схеме были задействованы граждане целого ряда стран.

Всего арестованы 12 подозреваемых в причастности к теракту. О задержании двенадцатого по счёту, 20-летнего уроженца Таджикистана, стало известно 26 апреля. По данным следствия, Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников преступления средствами связи и деньгами для оплаты счетов.