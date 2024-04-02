Москва, 2 апреля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели посеять панику и расколоть Россию изнутри. Об этом 2 апреля на коллегии МВД заявил президент Владимир Путин.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Это и была главная цель террористов и их заказчиков, прежде всего ― посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри. Это их главная задача», ― сказал российский лидер.

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Глава государства заявил, что использование трагических событий в концертном зале для провоцирования национальной и иной розни недопустимо.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта на коллегии ФСБ Путин заявил, что перед Федеральной службой безопасности стоят ответственные задачи по защите конституционного строя.

Он подчеркнул, что попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости необходимо жестко и немедленно пресекать. Российский лидер напомнил, что за проявлениями экстремизма часто «торчали уши» западных спецслужб.

29 февраля на оглашении послания Федеральному собранию в Гостином дворе Путин заявил, что Россия защитит суверенитет и безопасность граждан. Глава государства тогда отметил, что не Москва начала конфликт на Украине, но она сделает всё, чтобы его закончить. Путин также подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы искоренить нацизм и решить задачи специальной военной операции.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по людям, а затем устроив пожар в концертном зале. В результате вооружённого нападения погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали недалеко от украинской границы. Их и ещё шестерых подозреваемых в причастности к расстрелу людей в «Крокусе» арестовали.

Путин заявил, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.