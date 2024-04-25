Москва, 25 апреля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. В организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» участвовали граждане целого ряда государства, заявил 25 апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Следственные мероприятия ещё не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран», — сказал он, выступая на Международном совете комплаенс.

По его словам, финансирование теракта проходило через многочисленные финорганизации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус», открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев информировал, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Служба внешней разведки отмечала, что США выгораживают ответственных за теракт в «Крокус Сити Холле».