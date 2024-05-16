Москва, 16 мая, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы удовлетворил первое ходатайство следствия о продлении ареста одному из фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

Кадр из видео Мухаммадсобир Файзов

«Суд продлил меру пресечения в виде заключения до 22 августа 2024 года», — следует из решения.

Суд рассмотрел материалы о продлении меры пресечения в отношении Мухаммадсобира Файзова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

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В марте суд арестовал четверых обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе». Помимо Файзова, до 22 мая арестовали Далерджона Мирзоева (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Рачабализода Муродали (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Шамсидина Фаридуни (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). На допросе они признались, что за совершение теракта им пообещали 500 тысяч рублей.

Всего по делу о теракте арестовали 12 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей.

Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом музыкальной группы «Пикник». Террористы открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, ещё 550 человек пострадали.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что заказчики теракта хотели посеять в России панику, распри и ненависть, а также расколоть страну изнутри. Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след. По данным следствия, с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств.

Бортников также заявил, что украинские неонацисты организуют варварские преступления на территории России, используя членов международного террористического подполья.