Москва, 9 апреля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы для совершения терактов в России используют представителей международного террористического подполья. Об этом 9 апреля заявил директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).

Гавриил Григоров/РИА Новости Директор ФСБ России Александр Бортников

Он отметил, что украинские неонацисты и их западные покровители организуют варварские преступления на территории РФ. При этом они используют членов международного террористического подполья.

«Свидетельством этому являются недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди гражданского населения», — сказал Бортников.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля Следственный комитет заявил, что продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». В ведомстве отметили, что следствие получило значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В СК 28 марта сообщили о получении доказательств связи террористов с украинскими националистами.

В российском МИД сообщили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России. Москва потребовала от Киева выдать всех, кто причастен к этим терактам.