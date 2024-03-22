Москва, 22 марта, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом российской группы «Пикник». Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям, погибли не менее 40 человек, свыше 130 пострадали. Затем прогремел взрыв и начался пожар. ИА Регнум восстановило всю хронологию событий вечера трагедии.

Максим Блинов / РИА Новости

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что среди пострадавших есть дети.

«Страшная трагедия. Пострадали дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Не может быть никакой пощады террористам, напавшим на мирных людей. Сил и мужества всем нам», — написала она в соцсетях.

Атака и паника

Вечером 22 марта в красногорском «Крокус Сити Холле» должен был пройти концерт известной группы «Пикник». На мероприятие собрались сотни людей. Перед самым началом раздались хлопки.

По признанию очевидцев и самих музыкантов, сначала никто и не подумал на стрельбу. Член музыкального коллектива рассказал журналистам, что принял громкие звуки за неверно сработавшие спецэффекты.

Однако в это время неизвестные расстреляли несколько человек. Люди ринулись к выходам, возникла паника, и, судя по видео от очевидцев, некоторая давка на выходе из здания.

Взрыв и пожар

Вскоре экстренные службы сообщили о взрыве в здании «Крокуса». Следом возник крупный пожар. На место незамедлительно были направлены пожарные и спасатели. Москва отправила дополнительные силы на помощь Красногорску, в том числе пожарные вертолёты.

Первое сообщение о задымлении поступило примерно в 20:15 мск. Спустя три минуты на месте уже было первое пожарное подразделение. Приступить сразу к тушению спасатели не могли, по данным ИА Регнум, проводилась эвакуация, а внутри мог быть бой сотрудников СОБР и ОМОН с боевиками. В 20:30 начали обрушиваться конструкции здания. В то же время на крыше спасатели заметили около 50 человек.

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В 20:46 из «Крокуса» эвакуировали 100 человек, в том числе людей с крыши.

Спасение людей и список раненых

В 21:20 в ФСБ подтвердили факт теракта. Ведомство сообщило, что предпринимаются все необходимые меры.

РЖД и московские аэропорты усилили меры безопасности. В то же время начали поступать первые сведения о погибших и пострадавших. По официальным данным, к 22:45 погибшими числились 40 человек, более 100 пострадали.

Глава Минздрава Михаил Мурашко взял оказание помощи раненым на личный контроль. К месту ЧП прибыли прокуроры Московской области и губернатор Андрей Воровьёв, был организован оперативный штаб.

По данным ИА Регнум, среди пострадавших есть несовершеннолетний — подросток 12 лет.

Также в списке:

1. Новосёлова М. 30 лет;

2. Кошеваров А. 42 года;

3. Никулина Н. 47 лет;

4. Немова Е. 50 лет;

5. Галкина О. 65 лет;

6. Горох Г. 65 лет;

7. Зайцева Т. 34 года;

8. Черенкова О. 42 года;

9. Гирина Е. 47 лет, ранена в ногу;

10. Соколовский И., ранен в спину

Реакция

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства доложили о трагедии в первые же минуты.

Путин дал все необходимые указания.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он отметил, что террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу.

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», — подчеркнул он.

МИД России, в свою очередь, призвал мировое сообщества не закрывать глаза на теракт в России и категорические его осудить. Однако в ответ в офисе генсека ООН лишь заявили, что он «опечален» событиями.

«ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли? В прямом эфире люди из последних сил передают кадры чудовищного кровавого теракта, который вызывает не «печаль», а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам», — возмутилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

При этом она выразила сомнения в том, что страны Запада не были осведомлены о готовящейся бойне.

Так, Белый дом поспешил заявить, что украинцы не причастны к произошедшему.

«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции», — указала Захарова.

Она добавила, что всех причастных установят компетентные органы.

СУ СК России уже возбудило уголовное дело о теракте в Московской области

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.