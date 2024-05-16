Пекин, 16 мая, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за тёплый приём в Пекине. Российский лидер во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров 16 мая отметил, что китайские коллеги смогли создать тёплую, но в то же время деловую и конструктивную атмосферу переговоров, которая помогает работать.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить председателя Китайской Народной Республики и всех наших китайских коллег за тёплый приём», ― сказал российский лидер.

Глава государства также подчеркнул, Москва и Пекин придают большое значение двустороннему партнёрству. По мнению Путина, российско-китайские отношения являются образцом выстраивания связей между соседями.

Как сообщало ИА Регнум, президент России прибыл в Пекин 16 мая в 04:20 по местному времени (15 мая в 23:20 мск) в рамках первой зарубежной поездки с момента инаугурации. В Китае глава государства пробудет два дня.

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По прибытии российского лидера встретили представители китайской стороны и российской дипломатической миссии. Территорию аэропорта Путин покинул на президентском лимузине «Аурус» в сопровождении кортежа.

Перед началом переговоров в Доме народных собраний в Пекине Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах». Одной из тем, которую они успели обсудить, стало сельское хозяйство.

В Доме народных собраний в столице Китая утром 16 мая состоялись переговоры лидеров двух государств в узком составе. В ходе встречи президент России отметил, что отношения двух стран не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо.

Российский лидер также выразил уверенность, что нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества. Он также подчеркнул, что очень рад своему приезду в Китай и встрече с председателем КНР.

Затем состоялись переговоры лидеров в расширенном составе с участием делегаций. Встреча продолжалась почти два с половиной часа.

Путин и Си Цзиньпин по итогам встречи приняли совместное заявление, касающееся углубления отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия двух стран.