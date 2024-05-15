Москва, 15 мая, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки в зоне специальной военной операции сбили украинский истребитель МиГ-29 и перехватили 12 ракет ATACMS, заявил на брифинге 15 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

ресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Генерал добавил, что системы ПВО также уничтожили 40 беспилотников, четыре противорадиолокационные ракеты HARM и ракету «Точка-У». Они также сбили 45 снарядов, запущенных реактивными системами залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Кроме того, ВС России продолжили наносить удары по позициям ВСУ с применением авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. За сутки они нанесли удары по скоплениям бойцов и техники противника в 135 районах.

Всего с начала СВО российские войска уничтожили 597 боевых самолётов, 274 вертолёта, 24 086 беспилотников, 521 ЗРК, 16 035 танков и других бронемашин, 1299 комплексов РСЗО, 9595 артиллерийских орудий и миномётов и 21 728 военных автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили украинский тяжёлый истребитель Су-27. Они также за сутки уничтожили запущенные ВСУ 33 дрона, шесть ракет «Точка-У», 39 снарядов РСЗО «Ольха», Vampire и HIMARS, а также пять управляемых авиабомб Hammer, пять ракет HARM и четыре ракеты Storm Shadow.

6 мая Конашенков заявил об уничтожении российскими системами ПВО бомбардировщика Су-24 ВВС Украины, 23 беспилотников и семи снарядов HIMARS. 27 апреля он сообщил, что ВС России за неделю уничтожили украинские МиГ-29, Су-25 и более 1,6 тыс. БПЛА, сбили 54 различных боеприпаса.