Москва, 13 мая, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27 ВВС Украины в зоне специальной военной операции, заявил 13 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Кроме того, за сутки уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, шесть тактических ракет «Точка-У», — добавил он.

Российские средства ПВО также за сутки сбили 39 реактивных снарядов, в том числе запущенные системами залпового огня «Ольха», чешской Vampire и американской HIMARS. Кроме того, они уничтожили пять управляемых французских авиационных бомб Hammer, пять противорадиолокационных американских ракет HARM и четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow.

С начала СВО на Украине российские войска сбили 596 военных самолётов, 274 вертолёта и 24 020 беспилотников, а также уничтожили 518 зенитных ракетных комплексов, 16 008 танков и других бронемашин, 1295 систем залпового огня, 9545 артиллерийских орудий и минометов, 21 678 военных автомобилей украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 6 мая также сообщил об уничтоженном российскими средствами ПВО украинском Су-24. Также они за сутки сбили 23 беспилотника и семь снарядов комплекса HIMARS.

27 апреля генерал заявил, что ВС России сбили за неделю украинские МиГ-29, Су-25 и более 1,6 тыс. БПЛА ВСУ. Также российские средства ПВО уничтожили за это время 54 различных боеприпаса.