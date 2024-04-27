Москва, 27 апреля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сбили за неделю МиГ-29, Су-25 и более 1,6 тыс. дронов ВСУ, сообщил 27 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты Миг-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, тактическая ракета «Точка-У», 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», а также 1659 беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков на брифинге.

Всего с начала проведения СВО уничтожено 593 самолёта, 270 вертолётов, 23 541 беспилотный летательный аппарат, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 864 танка и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9167 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 21 336 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 апреля были пресечены масштабные попытки киевских боевиков совершить террористические атаки с использованием беспилотников по российским территориям. Всего было уничтожено 68 вражеских дронов.

Конашенков 21 апреля сообщил, что российская армия в ходе ударов авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожила истребитель МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления ВСУ, установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокатор для обнаружения воздушных целей.