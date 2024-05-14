Москва, 14 мая, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Большой объём двусторонних документов, в том числе коммерческого характера, подготовили к визиту президента России Владимира Путина в Китай. Об этом 14 мая сообщил журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Сергей Гунеев/РИА Новост Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Он отметил, что всего в присутствии лидеров России и Китая планируют подписать 11 межправительственных документов.

«Но к визиту подготовлен огромный пакет других соглашений и документов, в том числе коммерческого характера, которые будут также подписаны, но не в присутствии лидеров», — сказал Ушаков.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин 16–17 мая посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Планируется, что лидеры двух стран подпишут совместное заявление, а также ряд двусторонних документов.

Кроме того, Путин совершит поездку в административный центр провинции Хэйлунцзян город Харбин и посетит церемонию открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО, а также четвёртого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. У президента запланирована встреча со студентами и преподавателями политехнического университета.

Визит Путина в Китай укрепит совместную работу Москвы и Пекина, заявил 14 мая исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что обе страны объективно заинтересованы в том, чтобы продолжать лидировать в усилиях по установлению более справедливого демократичного миропорядка.