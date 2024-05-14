Путин 17 мая выступит перед студентами политехнического вуза в Харбине
Москва, 14 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай выступит перед студентами одного из крупнейших вузов КНР Харбинского политехнического университета. Это мероприятие запланировано на 17 мая, сообщил 14 мая журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
Как отметил помощник президента, Харбинский политехнический университет занимает передовые позиции по научно-технологическим и инновационным разработкам.
«Наш президент осмотрит музейную экспозицию этого университета, затем выступит перед студентами, аспирантами и преподавателями. После этого ответит на вопросы присутствующих студентов, преподавателей и так далее», — сказал Ушаков.
Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба Кремля 14 мая распространила информацию о планах Путина посетить Китай 16–17 мая. Президент встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьером госсовета Китая Ли Цяном.
Путин совершит поездку в административный центр провинции Хэйлунцзян город Харбин и посетит церемонию открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО, а также четвёртого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
В Кремле уточнили, что у президента запланирована встреча со студентами и преподавателями политехнического университета.
Президент России совершит визит в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В Пекине состоятся официальные переговоры, по итогам которых лидеры двух стран подпишут совместное заявление, и неформальная встреча.