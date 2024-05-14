Москва, 14 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай выступит перед студентами одного из крупнейших вузов КНР Харбинского политехнического университета. Это мероприятие запланировано на 17 мая, сообщил 14 мая журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

ТАСС/XINHUAJIN/LIWANG

Как отметил помощник президента, Харбинский политехнический университет занимает передовые позиции по научно-технологическим и инновационным разработкам.

«Наш президент осмотрит музейную экспозицию этого университета, затем выступит перед студентами, аспирантами и преподавателями. После этого ответит на вопросы присутствующих студентов, преподавателей и так далее», — сказал Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба Кремля 14 мая распространила информацию о планах Путина посетить Китай 16–17 мая. Президент встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьером госсовета Китая Ли Цяном.

Путин совершит поездку в административный центр провинции Хэйлунцзян город Харбин и посетит церемонию открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО, а также четвёртого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

В Кремле уточнили, что у президента запланирована встреча со студентами и преподавателями политехнического университета.

Президент России совершит визит в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В Пекине состоятся официальные переговоры, по итогам которых лидеры двух стран подпишут совместное заявление, и неформальная встреча.