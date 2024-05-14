Москва, 14 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования, понятие «бакалавр» упразднят. Об этом 14 мая во время выступления на пленарном заседании Государственной думы заявил кандидат на должность министра науки и высшего образования Валерий Фальков.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр», у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование», — пояснил он.

Фальков добавил, что переход на новые принципы высшего образования — большой вызов. По его словам, количество программ продолжительностью 5 ― 5,5 лет постепенно увеличат. Особенно это касается обучения инженеров и педагогов. Кроме того, в результате преобразований у выпускников появляется больше возможностей.

Кандидат также сообщил, что магистратура в системе образования останется, однако претерпит серьёзные изменения. Бесплатно получить специализированное образование сможет любой, кто обладатель высшего образования, а не только бакалавры, как это было ранее, указал он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая президент России Владимир Путин своим указом дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.

Согласно проекту, в некоторых университетах страны введут базовое высшее и специализированное высшее образование. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для специализированного — от одного года до трёх лет. Прежние гарантии и обязанности для студентов всех уровней сохранят.

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Чернышенко 12 мая заявил, что новую систему высшего образования с 2026 года внедрят в более чем тысячу вузов России. По его словам, специалисты разработали 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году приняли более 4 тысяч студентов.

О необходимости вернуться в стране к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет ― Путин заявил, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Он подчеркнул, что после перехода России на другую систему образования у молодёжи должны появиться новые возможности, а не проблемы: студенты, которые сейчас учатся в университетах, продолжат обучение по действующим программам, а полученные ими дипломы также будут легитимны.

Глава государства подчеркнул, что переход на новую систему образования будет плавным, дискриминации при приёме на работу граждан с любыми дипломами не будет.