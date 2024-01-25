Калининград, 25 января, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Переход на новую систему образования будет плавным, дискриминации при приёме на работу граждан с любыми дипломами не будет, заявил 25 января президент России Владимир Путин.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы — там, бакалавриата и так далее, — конечно, не будет», — заявил глава государства, отвечая на вопрос студентки Балтийского федерального университета.

Российский лидер также отметил, что обновление системы высшего образования происходит при участии экспертов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин днём 25 января прибыл в Калининград. Глава государства в День российского студенчества встретился с учащимися вузов Калининградской области. Мероприятие проходило в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

До этого, президент 10–11 января побывал на Дальнем Востоке, в Анадыре,в Хабаровске. Путин также сообщал о планах посетить Якутию, но поездка сорвалась из-за погоды.