Москва, 22 февраля, 2023, 02:01 — ИА Регнум. В системе высшего образования России необходимо восстановить традиционные для страны сроки обучения, заявил российский президент Владимир Путин 21 февраля входе послания Федеральному собранию РФ.

Анастасия Полозкова, ИА REGNUM Студенты

Он уточнил, что обучение в вузах должно длиться от четырех до шести лет в зависимости от особенностей специальностей, отраслей и рынка труда. Глава государства призвал добиваться сочетания достижений советской системы образования с опыта последних десятилетий.

Путин подчеркнул, что тема высшего образования является очень важной для России и что процессы в экономике диктуют новые требования к специалистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Владимир Путин в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что Россия уже сейчас может совершить переход к новому технологическому укладу, поскольку у страны есть мощные, фундаментальные основы в образовании и науке.